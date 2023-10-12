Кравцов предложил законодательно запретить перепрофилирование детсадов и школ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов предложил законодательно закрепить запрет на перепрофилирование образовательных учреждений или ввести обязательное согласование перепрофилирования с органами управления образования или министерством.

"Закон был принят о запрете перепрофилирования земель для детских оздоровительных центров. В чем проблема дошкольных садов, когда в 90-е годы отдали под офисы, банки, и потом мы вынуждены эти проблемы решать. Давайте подумаем, чтобы на уровне закона в том числе закрепить запрет перепрофилирования (образовательных учреждений - ИФ) или согласования обязательного с органом управления образования, либо с министерством", - сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по просвещению.