РФ задумалась о СП с дружественными странами для ускорения замещения в ИТ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минцифры России изучает возможность создания совместных производств с дружественными странами для замещения ИТ-решений ушедших из РФ вендоров, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Конечно, смотрим на все производства, которые могут нам помочь в ускоренном замещении решений тех производителей, которые ушли",- сказал Шадаев, отвечая на вопрос, как Минцифры смотрит на перспективу создания совместных производств с дружественными странами для решения задачи импортозамещения.

"Но при этом, где у нас есть очень хорошие конкурентные позиции, там у нас такой мотивации меньше. Пока у нас все-таки из самых сложных процессов организации производств - базовые станции. Все остальное способны производить, пусть не в тех объемах, не с тем качеством, но там у нас супер-зависимости нет", - добавил он.

В то же время по базовым станциям, отметил Шадаев, вопрос также может быть решен. "И по базовым станциям тоже в ближайшие два года, я думаю, мы выйдем на массовое производство", - сказал он.