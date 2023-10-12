Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Росгвардия создаст свою систему с данными по оружию и охранной деятельности

Росгвардия создаст свою систему с данными по оружию и охранной деятельности
Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о подготовленном законопроекте, который предусматривает создание Росгвардией собственной информационной системы с данными в области оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

"С председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым подготовили законопроект, который позволит Росгвардии создать и эксплуатировать собственную Госинформсистему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в четверг.

По его мнению, "появление ГИС - позволит не только упростить взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами, но и повысить контроль за оборотом оружия и управления процессами охранных услуг".

"В частности, будут созданы банки данных в сферах частной охранной деятельности и вневедомственной охраны", - отметил глава комитета.

По его словам, "важно и то, что ГИС – сертифицируется ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - ИФ) по наивысшему уровню защищенности, а это значит, что "утечек" из нее (особенно персональных данных россиян) быть не может".

"Рассчитываем внести законопроект на рассмотрение Госдумы уже завтра", - написал Хинштейн.

Росгвардия Госдума Александр Хинштейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дума попросила прокуратуру проверить релокантов на предмет дискредитации ВС РФ

Дума попросила прокуратуру проверить релокантов на предмет дискредитации ВС РФ

Правительство подготовило правила обязательной продажи валютной выручки

Правительство подготовило правила обязательной продажи валютной выручки

Генпрокуратура РФ начала проверку из-за введения Wildberries новой комиссии

Генпрокуратура РФ начала проверку из-за введения Wildberries новой комиссии

Минфин вновь не поддержал субсидии на местные авиаперевозки на Дальнем Востоке

В РФ принят закон об отмене уведомления генсека СЕ о введении военного положения

В РФ принят закон об отмене уведомления генсека СЕ о введении военного положения

Греф считает, что указ о валютной выручке ускорит стабилизацию курса рубля

Госдума может рассмотреть проект о дератификации ДВЗЯИ в I чтении уже 17 октября

В Минфине предложили повременить с ужесточением условий работы на фондовом рынке

В Архангельске предотвращен поджог военной техники на территории части

ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки

ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });