Росгвардия создаст свою систему с данными по оружию и охранной деятельности

Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о подготовленном законопроекте, который предусматривает создание Росгвардией собственной информационной системы с данными в области оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

"С председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым подготовили законопроект, который позволит Росгвардии создать и эксплуатировать собственную Госинформсистему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в четверг.

По его мнению, "появление ГИС - позволит не только упростить взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами, но и повысить контроль за оборотом оружия и управления процессами охранных услуг".

"В частности, будут созданы банки данных в сферах частной охранной деятельности и вневедомственной охраны", - отметил глава комитета.

По его словам, "важно и то, что ГИС – сертифицируется ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - ИФ) по наивысшему уровню защищенности, а это значит, что "утечек" из нее (особенно персональных данных россиян) быть не может".

"Рассчитываем внести законопроект на рассмотрение Госдумы уже завтра", - написал Хинштейн.