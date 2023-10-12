Иракская авиакомпания Fly Baghdad начала летать во "Внуково"
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Частная иракская авиакомпания Fly Baghdad в четверг начала выполнять рейсы между Багдадом и московским "Внуково", сообщила пресс-служба аэропорта.
"Fly Baghdad соответствует всем нашим стандартам работы: пунктуальность, лояльная тарифная сетка, комфортабельность авиаперевозок", - цитирует пресс-служба аэропорта заместителя гендиректора по коммерции АО "Международный аэропорт "Внуково" Антона Кузнецова.
Флот Fly Baghdad состоит из пяти самолетов Boeing (два 737-700, два 737-800 и один В737-900ER) и одного Bombardier CRJ-200. Средний возраст воздушных судов - 6 лет.