Мантуров анонсировал создание тяжелого авиадвигателя ПД-35 к 2030 году

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Создание тяжелого авиационного двигателя ПД-35 ожидается к 2030 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"К 2030 году должен появиться уже двигатель с рабочим названием ПД-35. Хотя не факт, что это будет 35 тонн, скорее всего это будет от 26 до 35. В марте следующего года мы будем понимать более точно", - заявил он, выступая на пленарной сессии "Двигателестроение на форсаже. Приоритеты отрасли в современных условиях".

ПД-35 - проект тяжелого двигателя, создаваемый "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК, входит в "Ростех"). Этим двигателем планировалось оснащать широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты, в том числе модернизированные Ил-96, и российско-китайский дальнемагистральный самолет CR929, изначально разрабатывавшийся ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех") и китайской COMAC. В дальнейшем на базе ПД-35 планируется создать семейство авиадвигателей различной тяги вплоть до 50 тонн, сообщала ранее ОДК.

Общая стоимость программы ПД-35 компания оценивала в 180 млрд руб. Сертификация первого российского авиадвигателя большой тяги ранее была запланирована на 2025 год.