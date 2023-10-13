Выставка-форум "Россия" расскажет о выдающихся достижениях страны

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Образовательный трек выставки-форума "Россия" расскажет о достижениях страны в семи павильонах, в которых будет проходить более 5 тыс. выступлений с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, сообщил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Мы все знаем о выдающихся достижениях нашей страны в прошлом - это бесспорно. Грандиозные, важные вклады в науку, в культуру, искусство, самые разные сферы. XXI век не исключение. Наша страна показывает достижения по всем направлениям. (…) Достижения, в которые мы сможем погрузиться в этой выставке на протяжении полугода", - сказала Древаль на пресс-конференции в пятницу.

Он пояснил, что образовательная программа выставки будет состоять из семи павильонов. Флагманский павильон общества "Знание" станет главным лекторием образовательной программы выставки.

Всего на выставке-форуме будет три программы - образовательная, деловая и культурная.

Будет задействовано шесть лекториев, которые символизируют буквы названия нашей страны. "Родина", "Общество", "Сила", "Суверенитет", "Инновации", "Я" - "то есть мы сами", пояснил Древаль.

В "Родине" пойдет речь о культуре нашей страны, об особенностях традиций регионов, разных народностей. В павильоне "Общество" про волонтерство, экологию, здоровый образ жизни. Павильон "Сила" - флагманский лекторий, там будут говорить о достижениях России, про героев. "Суверенитет" расскажет об экономике, бизнесе, промышленности. "Инновации" о технологии и науке. В павильоне "Я" будут обсуждать саморазвитие, обучение, наставничество, о разных возможностях в карьере для молодежи.

Кроме того, на выставке также будет кинолекторий, в котором будут полгода идти шедевры русского кинематографа, документальные фильмы, возможность встретиться с режиссерами, актерами, учеными, темы которых были затронуты в картинах.

Древаль также перечислил такие форматы выставки, как завтрак с космонавтом, уроки с Международной космической станции (МКС), посетители выставки смогут посмотреть, как строится атомная станция и так далее.

"Помимо выставки на ВДНХ, образовательная программа будет расширяться до всей страны. Мы попросили всех глав субъектов включится в эту историю и на протяжении шести месяцев, которые будет идти выставка, организовать просветительские экскурсии, мероприятия для молодежи, прогулки в знаковые, уникальные места региона, с возможностью рассказать ребятам об этих местах. Помимо этого в образовательной программе предусмотрены дни каждого региона", - отметил глава "Знания".

Он также подчеркнул, что на "Знании ТВ" будет круглосуточное вещание на протяжении выставки, которое позволит смотреть за ключевыми событиями.

Заместитель генерального директора по информации, социальным коммуникациям и событийной программе "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина в свою очередь сообщила, что в одном из павильонов будут экспозиции всех 89 регионов России. По ее словам, чтобы обойти флагманский павильон целиком и постоять у каждого элемента экспозиции хотя бы по 3-5 минут, понадобится три дня по 8 часов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь сказал о том, что школьникам будут рассказывать о выставке на уроках географии и истории. Он также сообщил, что на выставке планируется несколько экспозиций о системе образования: школьного, колледжей, дошкольного образования.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.