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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В Думу внесен протокол о новом графике выплат по внешнему долгу Пакистана

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с новым графиком выплаты долга со стороны Пакистана и его переводом в рубли или юани, документ (№458128-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Протокол был подписан в конце мая, но для его вступления в силу необходима ратификация парламентом, при этом документ временно применяется с 4 июня.

Как говорится в пояснительных материалах, по состоянию на 1 июня 2023 г. общая сумма задолженности Республики Пакистан перед РФ составила $79,15 млн (не включая штрафные проценты), в том числе $44,34 млн просрочено.

С февраля 2022 г. из-за санкций получение РФ платежей от стран-дебиторов в долларах и евро стало невозможным, что привело к необходимости согласования альтернативных механизмов платежей. По состоянию на 1 июня 2023 г. сумма накопленной с 1 марта 2022 г. задолженности Пакистана составила $29,8 млн (без учета штрафных процентов).

Согласно новому графику выплат они должны завершиться в 2027 г. при этом платежи должны производиться в российских рублях по курсу доллара США к рублю, установленному ЦБ или в китайских юанях по центральному паритетному курсу доллара США к китайскому юаню, установленному Китайской системой торговли иностранной валютой, уполномоченной Народным банком Китая, за 10 календарных дней до фактической даты платежа.

Госдума Пакистан
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