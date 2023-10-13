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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

На черноморском побережье России скоро завершится бархатный сезон

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Бархатный сезон близится к завершению на черноморском побережье, на следующей неделе температура воды опустится ниже 20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вся европейская территория России окажется в тыловой части циклона: холодный воздух, температура прохладная. В понедельник холодные воздушные массы достигнут уже Краснодарского края, где во вторник дальше начнет понижаться температура (...) Температура со вторника будет плюс 17 - плюс 19 градусов, а температура воды уже не будет выше 20 градусов - 18-20 градусов. То есть можно уже сказать, что бархатный сезон заканчивается", - сказал эксперт.

В субботу и воскресенье в Краснодарском крае будет "очень комфортная погода", температура воздуха в самом Краснодаре плюс 24 - плюс 26 градусов, на черноморском побережье плюс 22 - плюс 25. Во второй половине недели после понижения в Краснодарском крае опять восстановится теплая погода, дневные температуры будут выше плюс 20 градусов. Но температура воды уже не будет подниматься выше 20.

"Купаться еще можно, но тот комфорт, который связан с понятием бархатный сезон, он заканчивается", - добавил Вильфанд.

Он также сообщил, что "во многих регионах страны погода будет очень комфортная, там наступает бабье лето". Так, очень теплая погода из-за воздействия антициклона прогнозируется в Сибири, туда будут поступать воздушные массы из центральной Азии. Тепло будет и на юге Дальнего Востока - в Амурской и Хабаровской областях. Здесь температура будет на 8-10 градусов выше нормы и составит от плюс 16 до плюс 20 градусов. "Влияние этого антициклона приведёт к тому, что очень теплая погода будет распространяться на восток европейской территории России", - отметил Вильфанд.

Так, в воскресенье существенно повысится температура в Приволжском федеральном округе - в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской, Самарской, Саратовской областях. Температура там будет около плюс 15 градусов. А с понедельник тепло распространится на Урал - в Свердловской, Челябинской, Курганской областях температура также будет около плюс 15 градусов. В этих районах, по словам метеоролога, также наступит "бабье лето".

Гидрометцентр Роман Вильфанд Черное море Краснодарский край
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