Путин прокомментировал публикации СМИ США о боеспособности базы "Кант"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин опроверг утверждение западных СМИ о том, что авиабаза "Кант" в Киргизии потеряла свою боеспособность из-за спецоперации на Украине.

"Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень много и часто искажают действительность", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, "военная база "Кант" - это действующее подразделение". "Это фактор сдерживания для различных экстремистов. Там присутствует авиационное крыло - боевые самолеты, вертолеты. Они есть в "Канте", несут боевое дежурство, службу", - подчеркнул Путин.

12 октября российский президент вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым приняли участие в церемонии по случаю 20-летия существования этой российской авиабазы в Киргизии. На церемонии Путин пообещал, что Россия обеспечит базу "Кант" в Киргизии самым современным вооружением и что все проблемы ее военнослужащих будут решаться.