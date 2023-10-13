Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Путин назвал чушью заявления о "российском следе" в повреждении Balticconnecter

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что предположения о причастности РФ к повреждению трубопровода в Финском заливе направлены на то, чтобы отвлечь внимание от терактов на "Северных потоках", за которыми стоит Запад.

На просьбу прокомментировать заявление о "российском следе" в повреждении трубопровода между Эстонией и Финляндией, Путин сказал: "Это чушь собачья".

"Эти заявления делаются, они направлены только на то, чтобы прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северного потока", - подчеркнул Путин.

Президент РФ сказал, что он "даже не знал о существовании этого трубопровода".

"Он очень маленький по объемам. Я точно не знаю, какая там перекачка, но если "Северные потоки" - под 55 млрд кубических метров каждый, то здесь - 5-10 млрд максимум. Кроме того, насколько мне сказали в "Газпроме", он (этот трубопровод) не так защищен, как наши "Северные потоки", поэтому там могло быть все, что угодно, - технологические (повреждения), могло быть землетрясение. Это бывает редко, но все же бывает", - сказал Путин, посетовав на то, что Россию не допускают "ни к каким расследованиям".

Новость дополняется

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Путин предложил посредничество в палестино-израильском урегулировании

Минкультуры запретило показ "Сказки" Сокурова на фестивале "Каро.Арт"

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Российская "дочка" Intesa вернула группе незадействованные 200 млн евро

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Немецкий центр ZOiS признан нежелательным в РФ

Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Апелляционный суд поддержал взыскание в доход государства акций ТГК-2

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });