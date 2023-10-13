Путин назвал чушью заявления о "российском следе" в повреждении Balticconnecter

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что предположения о причастности РФ к повреждению трубопровода в Финском заливе направлены на то, чтобы отвлечь внимание от терактов на "Северных потоках", за которыми стоит Запад.

На просьбу прокомментировать заявление о "российском следе" в повреждении трубопровода между Эстонией и Финляндией, Путин сказал: "Это чушь собачья".

"Эти заявления делаются, они направлены только на то, чтобы прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северного потока", - подчеркнул Путин.

Президент РФ сказал, что он "даже не знал о существовании этого трубопровода".

"Он очень маленький по объемам. Я точно не знаю, какая там перекачка, но если "Северные потоки" - под 55 млрд кубических метров каждый, то здесь - 5-10 млрд максимум. Кроме того, насколько мне сказали в "Газпроме", он (этот трубопровод) не так защищен, как наши "Северные потоки", поэтому там могло быть все, что угодно, - технологические (повреждения), могло быть землетрясение. Это бывает редко, но все же бывает", - сказал Путин, посетовав на то, что Россию не допускают "ни к каким расследованиям".

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