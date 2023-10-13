Минтруд планирует продлить субсидирование переобучения сотрудников ОПК

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минтруд РФ планирует продлить на 2024 год программу субсидирования переобучения сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), общественных работ для зарегистрированных в центрах занятости, а также временных работ, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"Планируется, что в 2024 году будет обеспечено финансирование временных работ для около 9 тыс. сотрудников предприятий. Для более 8 тыс. работников предприятий ОПК государство профинансирует программу переобучения, а свыше 6 тыс. безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, смогут принять участие в оплачиваемых общественных работах", - сообщили в Минтруде в пятницу.

Там пояснили, что предлагается продлить программу по софинансированию временных работ для сотрудников, которые оказались под риском увольнения, переобучению сотрудников предприятий ОПК, а также по организации оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных в центрах занятости соискателей, включая безработных граждан.

Минтруд напомнил, что продлеваются меры поддержки, которые были оперативно приняты в начале весны 2022 года и корректировались в течение этого года.

Программы субсидирования найма, переподготовки граждан в рамках нацпроекта "Демография" также планируется продлить на следующий год, добавили в ведомстве.