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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

"Роскосмос" может стать единственным поставщиком космических данных для госсектора

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" может получить статус едпоставщика при закупках госорганами и рядом госкомпаний данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Соответствующий законопроект (№458714-8) внесен правительством РФ на рассмотрение Госдумы.

Сам законопроект предусматривает внесение изменений в законы "О контрактной системе" (44-ФЗ), "О госкорпорации "Роскосмос"" (215-ФЗ) и "О космической деятельности" (закон №5663-1).

Так, поправки в 44-ФЗ и 215-ФЗ предусматривают, что "Роскосмос" сможет в определенных случаях выступать едпоставщиком данных ДЗЗ для госзаказчиков, а также унитарных предприятий и госкомпаний, в которых доля РФ составляет 100%. При этом оговаривается, что если у "Роскосмоса" нет возможности осуществить поставку необходимых данных ДЗЗ, то заказчики имеют право закупить такие данные у других поставщиков.

В законе "О космической деятельности" предлагается дать определение понятию "продукты дистанционного зондирования Земли из космоса", уточнить состав федерального фонда данных ДЗЗ, исключить положение, по которому такие данные предоставляются госорганам бесплатно. В случае принятия законопроекта данные из фонда ДЗЗ будут предоставляться госзаказчикам на платной основе – за исключением случаев, определенных правительством РФ.

При принятии законопроекта эти нормы могут вступить в силу с 1 января 2025 года. Такая отсрочка объясняется тем, что в законе "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" на 2023-2024 годы не предусмотрены средства на закупку госорганами данных ДЗЗ.

Роскосмос
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