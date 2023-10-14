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Федеральная палата адвокатов награждена престижной премией "Фемида"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Федеральная палата адвокатов РФ награждена экспертным советом высшей юридической премии "Фемида" за укрепление профессиональной солидарности, успехи по защите прав и свобод граждан и вклад в повышение общественного престижа профессии адвоката, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФПА.

"Спасибо всем созывам Совета ФПА РФ и каждому ее сотруднику. Главное спасибо - 85 562 адвокатам, которые каждый день доказывают нужность, полезность и значимость нашей профессии. Будем соответствовать их ожиданиям", - сказала президент ФПА РФ Светлана Володина, получая награду.

Она также поблагодарила создателей палаты - Евгения Семеняко и Юрия Пилипенко.

В свою очередь замминистра юстиции РФ Андрей Логинов, вручавший награду, выразил глубокое уважение президенту ФПА за ее достижения в наставничестве и подчеркнул, что ведомство высоко ценит деятельность российских адвокатов.

"Если, приобретя знания и жизненный опыт, мы не будем этим делиться с подрастающим поколением, то наша жизнь может показаться нам не совсем исполненной смыслом", - заключил заместитель министра юстиции.

Традиционная для юридического сообщества России торжественная церемония вручения премии "Фемида" прошла в субботу.

В разные годы лауреатами Высшей юридической премии "Фемида" становились такие государственные и общественные деятели, как Дмитрий Медведев, Вячеслав Лебедев, Константин Чуйченко, Татьяна Москалькова, Дмитрий Козак, адвокаты Юрий Пилипенко, Генри Резник, Владислав Гриб и другие.

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