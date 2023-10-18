Госдума рассмотрит во втором чтении проект закона о дератификации ДВЗЯИ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Соответствующий проект закона был подготовлен профильным комитетом Госдумы по международным делам по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Спикер Госдумы напомнил, что, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент Владимир Путин поднял вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

По словам Володина, решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам России и будет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали договор.

Кроме того, председатель Госдумы во вторник на пленарном заседании сообщил, что США через своего представителя в ООН попросили депутатов не принимать законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

При этом он отметил, что под законопроектом поставили подписи 438 депутатов: "у нас большая консолидация".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 10 октября, что не видит прямой связи между возможной дератификацией Россией ДВЗЯИ и новой гонкой вооружений.

"Я не вижу здесь прямой связи. Все зависит от США: если Вашингтон пойдет по разрушительному пути проведения ядерных испытаний. А признаки того, что на невадском полигоне ведутся или велись, по крайней мере, до последнего времени, соответствующие работы, есть", - сказал он журналистам в Госдуме, отвечая на вопрос, не приведет ли дератификация ДВЗЯИ к гонке вооружений.

"Если они пойдут по этому пути, тогда сработает та позиция, которая была заявлена президентом РФ, что мы будем вынуждены отзеркалить и это. Вот тогда возникнет совершенно иная ситуация, но ответственность за то, возникнет она или не возникнет, на Вашингтоне", - подчеркнул Рябков.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил 6 октября, что отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не повлияет на формат самого договора. "Если будет принято решение по отзыву ратификационной грамоты, на судьбу самого договора это никак не повлияет в текущий момент. ДВЗЯИ так и не вступил в силу, в том числе из-за того, что не был ратифицирован рядом стран. В их числе США, Китай Египет, Израиль и Иран", - сказал Слуцкий.

В первом чтении проект закона об отзыве решения РФ о ратификации ДВЗЯИ Госдума единогласно приняла во вторник. "За" проголосовали 412 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Как ожидается, в третьем, окончательном, чтении инициатива будет принята Госдумой в четверг.

ДВЗЯИ был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.