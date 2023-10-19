Путин прибыл в Пермь, где выступит на форуме "Россия - спортивная держава"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл на Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава", который проходит в Перми.

Глава государства выступит на пленарном заседании форума, а затем, как ожидается, проведет заседание президентского Совета по развитию физической культуры и спорта.

Открыл форум министр спорта Олег Матыцин, с приветственным словом к участникам обратился также вице-премьер Дмитрий Чернышенко.