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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Путин прибыл в Пермь, где выступит на форуме "Россия - спортивная держава"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл на Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава", который проходит в Перми.

Глава государства выступит на пленарном заседании форума, а затем, как ожидается, проведет заседание президентского Совета по развитию физической культуры и спорта.

Открыл форум министр спорта Олег Матыцин, с приветственным словом к участникам обратился также вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Владимир Путин Пермь
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