Дума приняла обращение к ООН в связи с палестино-израильским конфликтом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг проголосовала за обращение "К ООН, парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта".

В документе, подготовленном комитетом по международным делам по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутаты призывают ООН и парламентариев стран мира "приложить все возможные усилия для прекращения боевых действий в зоне конфликта, организации гуманитарных коридоров, оказания необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших".

В обращении указывается, что "события в ближневосточном регионе разворачиваются по самому жестокому и непредсказуемому сценарию, в результате ракетной атаки 17 октября 2023 года на больницу в Газе погибли сотни ни в чем не повинных мирных граждан, включая женщин и детей".

"Лица, виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое наказание", - считают депутаты.

Кроме того, в обращении говорится, что "ответственность за невосполнимые многочисленные жертвы и массовые разрушения гражданской инфраструктуры лежит, в том числе и на американских политиках, игнорирующих консенсусные решения Организации Объединенных Наций и насаждающих по всему миру "правила" урегулирования политических проблем с позиции силы", - отмечается в документе.

Представивший обращение на пленарном заседании Госдумы председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что, только объединив усилия, "мы сможем остановить новую войну на Ближнем Востоке, вернуться за стол переговоров, в основе которых должны лежать взвешенный подход и общеизвестные решения Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН".

Слуцкий заявил журналистам, что возможные переговоры по урегулированию палестино-израильского конфликта могли бы пройти в Москве.

"Мы предлагаем парламентам мира обратиться с рекомендациями к сторонам вместе с нами вернуться за стол переговоров. С большой вероятностью такой стол переговоров может состояться в Москве в любое время, если стороны конфликта это устроит", - сказал он.