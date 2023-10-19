КС защитил право некоторых жителей Крайнего Севера на жилищную субсидию

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Наличие земельного участка в собственности не может лишать права на жилищную субсидию жителя Крайнего Севера в случае его постановки на учет до принятия федерального закона, ужесточившего требования к очередникам в 2020 году.

Об этом говорится в постановлении на сайте Конституционного суда.

КС проверил часть 1 статьи 2 федерального закона от 20 июля 2020 года "О внесении изменений в ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" по жалобе жителя Смоленска Сергея Борисова.

Борисов до пенсии более 10 лет отработал на Крайнем Севере и после переезда в Смоленск встал на учет за жилищной субсидией. В 2015 году его жене как ветерану труда выделили земельный участок под строительство дома. Однако дом построен не был из-за отсутствия денег.

В 2020 году, после принятия упомянутого федерального закона, наличие этого участка привело к снятию Борисова с жилищного учета, поскольку он перестал соответствовать критериям для получения субсидии. Заявитель безрезультатно оспаривал это решение в судах.

Конституционный суд признал оспариваемую норму неконституционной в той мере, в какой она придает обратную силу статье 1 того же закона и позволяет снять с учета граждан, получивших землю для постройки дома, но так и не улучшивших жилищные условия.

КС указал, что закон принимался для конкретизации вопросов предоставления жилья покидающим Крайний Север, и получение земли под жилищное строительство стало препятствием в постановке на учет. В целом такой подход не противоречит Конституции, полагает суд, так как повышает эффективность использования бюджетных средств и сокращает срок ожидания жилищного сертификата теми, кто долго живет в суровом климате и остро нуждается в переезде по состоянию здоровья.

Однако, подчеркнул КС, придав обратную силу оспариваемой норме, законодатель не предусмотрел компенсаторных мер, которые бы смягчили неблагоприятные последствия отмены права на субсидию.

"В результате придания обратной силы закону, ухудшающему положение граждан, эти лица, включенные в список для получения субсидии в установленном законом порядке, были лишены возможности ее получения без какого-либо недобросовестного поведения с их стороны", - говорится в постановлении.

Заявитель указывал в жалобе, что если бы его жена в 2015 году знала о грядущем ужесточении требований к обеспеченности жильем, она бы не воспользовалась правом на земельный участок.

"Тем самым были нарушены принципы правового социального государства и поддержания взаимного доверия государства и общества, а также требования справедливости и соразмерности, которые должны соблюдаться при осуществлении правового регулирования в этой сфере", - постановил КС.

Теперь федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения. Дело заявителя подлежит пересмотру.