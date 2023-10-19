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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства при отказе от участия в СВО

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин призвал лишать мигрантов российского гражданства в случае их отказа принимать участие в специальной военной операции на Украине.

"Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их (мигрантов - ИФ) к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", - сказал Бастрыкин на военно-научной конференции Клуба военачальников России "Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений - основа безопасности страны на современном этапе".

Видео выступления главы СКР размещено в четверг на сайте ведомства.

Также, по словам Бастрыкина, "целесообразно предусмотреть процедуру обязательного получения российской сим-карты с момента въезда (мигранта - ИФ) в Россию с обязательным использованием ее при формировании личного кабинета на портале Госуслуг".

Ранее в СКР привели фрагменты доклада Бастрыкина на конференции, из которых следует, что преступность мигрантов в РФ растет.

СКР Александр Бастрыкин
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