Песков сообщил, что Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, о ходе СВО доложил начальник Генштаба ВС РФ, сообщил пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Возвращаясь из Перми президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ", - сказал Песков.
О положении дел в ходе СВО президенту доложил начальник Генштаба вооруженных сил.
"Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны", - добавил пресс-секретарь.
Путин в четверг в Перми принял участие в Международном спортивном форуме "Россия-спортивная держава".