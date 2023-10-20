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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Песков сообщил, что Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, о ходе СВО доложил начальник Генштаба ВС РФ, сообщил пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Возвращаясь из Перми президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ", - сказал Песков.

О положении дел в ходе СВО президенту доложил начальник Генштаба вооруженных сил.

"Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны", - добавил пресс-секретарь.

Путин в четверг в Перми принял участие в Международном спортивном форуме "Россия-спортивная держава".

Владимир Путин Дмитрий Песков
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