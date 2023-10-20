Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Косачев призвал дать ядерным испытаниям в Неваде международно-правовую оценку

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Подземным ядерным испытаниям в Неваде должна быть дана международно-правовая оценка, так как США являются подписантами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и обязаны воздерживаться от нарушения этого соглашения, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Было бы правильным обратить на это внимание Технического секретариата ДВЗЯИ и потребовать публичной международно-правовой оценки проведенных 18 октября ядерных испытаний в Неваде", - написал Косачев в своём телеграм-канале.

Как отметил сенатор, ранее на официальном сайте министерства энергетики США появилось сообщение о том, что "Национальное управление ядерной безопасности провело подземный взрыв на объекте национальной безопасности в Неваде (NNSS), чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру".

"Мы не знаем, что именно взрывали американцы под землей в Неваде, но совершенно точно возникает вопрос о квалификации с точки зрения ДВЗЯИ", - полагает он.

По словам Косачева, тот факт, что ДВЗЯИ не был ратифицирован США, ещё не означает наличия у них права проводить такие испытания.

"США подписали ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года. С этого дня согласно международному праву у США возникло обязательство воздерживаться от нарушения договора. Между подписанием и ратификацией государство должно добросовестно воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели", - отметил сенатор.

Он добавил, что целью ДВЗЯИ, согласно преамбуле, является предотвращение распространения ядерного оружия, процесс ядерного разоружения, международный мир и безопасность.

А объектом договора, по словам Косачева, является "обязательство не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем (статья 1)".

"Это правило, известное как "Interim Obligation", предусмотрено в статье 18 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Оно хорошо известно и законодательству США, и американским юристам", - подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

Он отметил, что испытания в Неваде проходили 18 октября - в день дератификации Госдумой ДВЗЯИ. По мнению сенатора, это является четким и недвусмысленным сигналом для России о том, что никакой ратификации ДВЗЯИ в США в будущем не случится, а также "о том, что США больше не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом".

Косачев также сообщил, что Совет Федерации рассмотрит принятый Госдумой закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ на ближайшем заседании верхней палаты 25 октября.

Константин Косачев США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мошенники стали чаще звонить сотрудникам госорганов, выдавая себя за силовиков

Мошенники стали чаще звонить сотрудникам госорганов, выдавая себя за силовиков

В Росфинмониторинге раскритиковали приостановку членства в группе "Эгмонт"

Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок

Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок

Рейс S7 из Москвы в Томск приземлился с одним двигателем в Новосибирске

Что произошло за день: четверг, 19 октября

РФ поднимала в воздух Су-27 из-за приближения к границе самолетов британских ВВС

Минздрав РФ оценил долю страдающих ожирением россиян в 11%

Минздрав РФ оценил долю страдающих ожирением россиян в 11%

Путин поручил перевести в РФ серверы и офисы игровых интернет-компаний

Путин поручил перевести в РФ серверы и офисы игровых интернет-компаний

Призовые для Игр Будущего будут выплачиваться в криптовалюте

Cуд арестовал активы дочернего банка Credit Suisse в России

Cуд арестовал активы дочернего банка Credit Suisse в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });