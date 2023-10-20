Косачев призвал дать ядерным испытаниям в Неваде международно-правовую оценку

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Подземным ядерным испытаниям в Неваде должна быть дана международно-правовая оценка, так как США являются подписантами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и обязаны воздерживаться от нарушения этого соглашения, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Было бы правильным обратить на это внимание Технического секретариата ДВЗЯИ и потребовать публичной международно-правовой оценки проведенных 18 октября ядерных испытаний в Неваде", - написал Косачев в своём телеграм-канале.

Как отметил сенатор, ранее на официальном сайте министерства энергетики США появилось сообщение о том, что "Национальное управление ядерной безопасности провело подземный взрыв на объекте национальной безопасности в Неваде (NNSS), чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру".

"Мы не знаем, что именно взрывали американцы под землей в Неваде, но совершенно точно возникает вопрос о квалификации с точки зрения ДВЗЯИ", - полагает он.

По словам Косачева, тот факт, что ДВЗЯИ не был ратифицирован США, ещё не означает наличия у них права проводить такие испытания.

"США подписали ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года. С этого дня согласно международному праву у США возникло обязательство воздерживаться от нарушения договора. Между подписанием и ратификацией государство должно добросовестно воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели", - отметил сенатор.

Он добавил, что целью ДВЗЯИ, согласно преамбуле, является предотвращение распространения ядерного оружия, процесс ядерного разоружения, международный мир и безопасность.

А объектом договора, по словам Косачева, является "обязательство не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем (статья 1)".

"Это правило, известное как "Interim Obligation", предусмотрено в статье 18 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Оно хорошо известно и законодательству США, и американским юристам", - подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

Он отметил, что испытания в Неваде проходили 18 октября - в день дератификации Госдумой ДВЗЯИ. По мнению сенатора, это является четким и недвусмысленным сигналом для России о том, что никакой ратификации ДВЗЯИ в США в будущем не случится, а также "о том, что США больше не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом".

Косачев также сообщил, что Совет Федерации рассмотрит принятый Госдумой закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ на ближайшем заседании верхней палаты 25 октября.