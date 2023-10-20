Путин обсудил с Совбезом внедрение технологий в обеспечение безопасности

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России обсудил вопросы внедрения современных технологий в сферу обеспечения обороны и безопасности государства.

"Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. У нас докладчик - Чернышенко Дмитрий Николаевич (вице-премьер - ИФ). Пригласите его, пожалуйста", - сказал президент в начале совещания.

Он также предложил участникам встречи обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также вице-премьер Чернышенко.