Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Путин обсудил с Совбезом внедрение технологий в обеспечение безопасности

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России обсудил вопросы внедрения современных технологий в сферу обеспечения обороны и безопасности государства.

"Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. У нас докладчик - Чернышенко Дмитрий Николаевич (вице-премьер - ИФ). Пригласите его, пожалуйста", - сказал президент в начале совещания.

Он также предложил участникам встречи обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также вице-премьер Чернышенко.

Владимир Путин Совбез Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мошенники стали чаще звонить сотрудникам госорганов, выдавая себя за силовиков

Мошенники стали чаще звонить сотрудникам госорганов, выдавая себя за силовиков

В Росфинмониторинге раскритиковали приостановку членства в группе "Эгмонт"

Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок

Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок

Рейс S7 из Москвы в Томск приземлился с одним двигателем в Новосибирске

Что произошло за день: четверг, 19 октября

РФ поднимала в воздух Су-27 из-за приближения к границе самолетов британских ВВС

Минздрав РФ оценил долю страдающих ожирением россиян в 11%

Минздрав РФ оценил долю страдающих ожирением россиян в 11%

Путин поручил перевести в РФ серверы и офисы игровых интернет-компаний

Путин поручил перевести в РФ серверы и офисы игровых интернет-компаний

Призовые для Игр Будущего будут выплачиваться в криптовалюте

Cуд арестовал активы дочернего банка Credit Suisse в России

Cуд арестовал активы дочернего банка Credit Suisse в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });