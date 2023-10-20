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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Скончался известный российский журналист из Чечни Альви Каримов

Скончался известный российский журналист из Чечни Альви Каримов
Фото: Пресс-служба

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - На 74-м году жизни скончался известный российский, чеченский журналист Альви Каримов, который долгое время - с 1997 по 2009 годы - был собственным корреспондентом "Интерфакса" по Чечне и Северному Кавказу.

В сложное, драматическое время для Чечни и России в полной мере проявилось мужество, патриотизм, человеческое достоинство Альви Ахмадовича. Тогда из его сообщений и репортажей на лентах "Интерфакса" Чечня, Россия, весь мир получали точную и объективную информацию о происходящих событиях.

За освещение событий в Чечне и высокий профессионализм Альви Ахмадович в 2000 году был удостоен Ордена "Почета".

Позднее Альви Ахмадович стал работать пресс-секретарем первого Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, затем продолжил свою работу с Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым.

Для сотрудников "Интерфакса" он всегда оставался надежным другом, верным товарищем, образцом и легендой информационной журналистики.

Группа "Интерфакс" выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Альви Каримова.

Альви Каримов
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