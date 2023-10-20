Мишустин подписал распоряжение об индексации с 1 декабря грузовых ж/д тарифов

С учетом надбавок они вырастут на 10,75%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Грузовые железнодорожные тарифы в РФ с 1 декабря 2023 года будут проиндексированы, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Базовая индексация составит 7,6%, с учетом надбавок, связанных с капремонтом инфраструктуры и транспортной безопасностью, тарифы вырастут на 10,75%.

Дополнительного повышения тарифов в январе 2024 г. не будет.

Помимо этого, с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 года будет продлено неприменение понижающих коэффициентов (0,4 и 0,895) при определении платы за экспортные перевозки каменного угля ж/д транспортом.

В конце сентября в прогнозе Минэкономразвития на 2024-2026 гг. сообщалось, что грузовые ж/д тарифы с 1 декабря 2023 г. могут быть проиндексированы на 10,75% (с учетом дополнительных целевых надбавок в 1% на обеспечение транспортной безопасности и 2% на капитальный ремонт инфраструктуры).

Как сообщалось, грузовые железнодорожные тарифы выросли в РФ с 1 января 2023 г. на 8%. Индексация грузовых тарифов на 2024 г. ожидалась с 1 января в размере 7,1%, а на 2025 г. - 4,6%.