В Ростовской области второй раз за день сработала система ПВО
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область, сработали второй раз за сегодняшний день, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.
"Только что вновь отработали подразделения наших ПВО по целям за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу", - написал Голубев.
Ранее средства ПВО в Ростовской области сработали сегодня в 14:10 мск.