На склоне горы Машук возле Пятигорска произошел пожар
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат 500 квадратных метров склона горы Машук в Пятигорске, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью.
По ее данным, на горе произошло возгорание сухой растительности.
В тушении задействованы 11 человек и три единицы техники.
Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в телеграм-канале, что причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.
Гора Машук расположена в северо-восточной части Пятигорска и является памятником природы.