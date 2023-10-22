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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Российские военные заявили об ударах по ВСУ в ДНР, в том числе в районе Андреевки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские войска при помощи авиации и артиллерии нанесли удары по 10 местам дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе в районе Андреевки, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение по 10 скоплениям живой силы противника в районах Марьинки, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки. Противник потерял до 260 военнослужащих", - сообщил Астафьев.

По его словам, также нанесен артиллерийский удар по опорному пункту украинских военных в районе Верхнекаменского.

"Противотанковыми ракетными комплексами уничтожены боевая бронемашина "Казак" и блиндаж противника в Малоильинской", - заявил офицер. Он добавил, что уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка М-777 противника в районе Константиновки и боевая машина РСЗО БМ-21 "Град" в районе Александро-Шультино.

Кроме того, поражены 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Белогоровка, Золотаревка, Спорное, Берестовое, Марьинка и Пески, сообщил Астафьев.

Минобороны Рф ДНР ВСУ
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