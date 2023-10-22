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Суд Петербурга арестовал очередных фигурантов дела о нападениях на прохожих

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 17 декабря двоих обвиняемых в хулиганстве, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Фигурантам, один из которых - несовершеннолетний, вменяется ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). По данным следствия, в октябре они с соучастниками у дома на Ленинском проспекте напали на прохожего.

В РоссииПетербургский суд арестовал четверых фигурантов дела о нападениях на прохожихЧитать подробнее

"Следствие просило суд обратить внимание, что действия вышеуказанных лиц фиксировались на камеру, после чего видео было размещено в интернете для создания напряжения населения Санкт-Петербурга по национальному признаку", - отмечает пресс-служба судов.

Обвиняемых задержали накануне.

Как сообщалось, в Петербурге выявлены случаи нападения группы молодых людей, в числе которых граждане иностранных государств, на случайных прохожих. Видеозаписи инцидентов публиковались в телеграм-канале. Возбуждены дела по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство) и ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека по признакам национальности с применением насилия).

В пятницу, 20 октября, суд в Петербурге заключил под сражу четверых фигурантов, трое из них - несовершеннолетние.

Петербург
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