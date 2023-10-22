Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли.
График главы государства на предстоящую неделю был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).
Кроме того, в частности, у президента запланирована встреча с представителями основных религиозных конфессий России. Перед совещанием по вопросам развития ракетно-космической отрасли он встретится с молодыми учеными.
Традиционно у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.