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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Суд в Казани арестовал журналистку Курмашеву

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Казани Советский районный суд арестовал до 5 декабря Алсу Курмашеву, журналистку "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", признанного в России иноагентом.

Она арестована по ходатайству следователя.

Курмашеву задержали на прошлой неделе по подозрению по ч. 3 ст. 330.1 УК (неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса).

20 октября суд продлил ей задержание до 23 октября.

Алсу Курмашева - уроженка Петропавловска, зарегистрирована в Казани, фактически проживает в Чехии, гражданка России и США.

20 сентября, комментируя ее задержание, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе конкретной ситуации, но в целом Россия не проводит целенаправленной кампании по преследованию граждан США.

Дмитрий Песков Радио Свобода США Казань Алсу Курмашева
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