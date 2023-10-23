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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Красоты и достижения Ямала покажут на выставке-форуме "Россия"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Экономический и туристический потенциал продемонстрирует Ямало-Ненецкий автономный округ на выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"На нашем стенде будут показаны красоты Ямала, ключевые нефтегазовые и инфраструктурные проекты как действующие, так и перспективные. Расскажем и о выдающихся первооткрывателях, которые приезжали осваивать Ямал из разных уголков страны и внесли огромный вклад в развитие региона, России", - пообещал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Центральной частью стенда станет арт-объект из светодиодных экранов, символизирующий газовое пламя. Зайдя внутрь, каждый посетитель сможет увидеть шоу о прошлом, настоящем и будущем Ямала, а также управлять природными явлениями.

"Во второй зоне гости смогут совершить путешествие на атомном ледоколе "Ямал", освещая настоящим прожектором события из далекого и недавнего прошлого", - говорится в пресс-релизе.

Для детей придумали уникальную игру, которая в образовательном формате расскажет, как добывают газ и что с ним происходит потом.

"Все время работы выставки ямальский стенд будет удивлять посетителей: запланированы выступления лучших артистов Ямала, гости смогут поучаствовать в мастер-классах ямальских ремесленников и музыкантов, попробовать традиционные блюда", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что с ноября по январь на выставке пройдут дни регионов. День Ямала запланирован на 23 ноября. В этот день посетителей регионального стенда ждут интересные встречи, яркие события и подарки.

Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Она станет одним из самых масштабных мероприятий по демонстрации достижений за последние 20 лет.

ВДНХ ЯНАО Дмитрий Артюхов
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