Минобороны РФ заявило об отражении 12 атак ВСУ на краснолиманском направлении

На купянском направлении отражены девять атак, за запорожском - семь

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили на краснолиманском направлении 12 атак украинских войск, на купянском - девять, семь атак отражены на запорожском направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Григоровка, Кирово Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

На купянском направлении, сообщил Конашенков, подразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Новоегоровка (ЛНР).

"В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки потери противника составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также орудие Д-20", - сказал он.

Конашенков сообщил, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

"Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что на краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Григоровка, Кирово (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское (ДНР) и 15-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР).

"Общие потери противника на данном направлении составили до 480 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, на донецком направлении действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Уманское, Семеновка и Орловка (ДНР).

"За сутки потери противника составили до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также орудие Д-30", - сообщил Конашенков.

На южнодонецком направлении, сказал он, действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 72-й механизированных и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное (ДНР).

"Потери противника на данном направлении составили до 160 украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - сообщил Конашенков.

По его данным, на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-30.

За сутки уничтожены 19 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народный республиках, а также в Херсонской области, сообщил он.

Конашенков заявил, что российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районе населенных пунктов Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новомихайловка (ДНР).

"Поражены три пункта управления: 53-й механизированной бригады, 15-го полка нацгвардии и 38-го зенитного ракетного полка в районах населенных пунктов Уманское, Серебрянка Донецкой народной республики, а также Ингулец Херсонской области", - заявил Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 153 районах", - сказал представитель Минобороны РФ.