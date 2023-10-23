Россия с 1 по 20 октября снизила отгрузки пшеницы на экспорт на 12,2%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 20 октября отгрузила на экспорт 3,48 млн тонн пшеницы, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"Положительная динамика экспорта, которая наблюдалась с начала сезона, сменилась на отрицательную. С 1 по 20 октября объем отгрузок основных видов зерновых культур составил 3 млн 840 тыс. тонн, что на 12,6% меньше, чем годом ранее. Основу экспорта составила пшеница", - заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

По ее прогнозу, всего в октябре на экспорт может быть отправлено порядка 5,1 млн тонн пшеницы. "В прошлом сезоне в октябре было отгружено 5,4 млн тонн пшеницы. Это был максимальный показатель для октября за последние шесть лет", - напомнила Тюрина.

Согласно данным союза, ведущие покупатели российской пшеницы - Турция и Египет - в октябре снизили закупки. Так, в Турцию отгрузки сократились на 40%, до 435 тыс. тонн, в Египет - на 55%, до 424 тыс. тонн. На третьем месте - Бангладеш, куда отправлено 276 тыс. тонн пшеницы, что на 38% меньше, чем год назад.

"Следующие строчки рейтинга положительные. В Пакистан отгружено 229 тыс. тонн, в октябре прошлого года его в числе покупателей российской пшеницы не было. Отгрузки в Алжир, находящийся на пятой позиции, выросли на 42%, до 188,5 тыс. тонн, - сообщила Тюрина. - В Йемен отправлено 136 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше прошлогоднего, в Кению - 107 тыс. тонн, почти в 1,7 раза больше".

По ее словам, сохраняется тенденция роста экспорта в страны Латинской Америки. В частности, отгрузки в Мексику выросли в 1,7 раза. В число покупателей вошел и ряд африканских стран, которые в октябре прошлого года не импортировали российскую пшеницу. Так, в Анголу отгружено 38,5 тыс. тонн, в Марокко - 27,3 тыс. тонн, в Уганду - 18 тыс. тонн.

Тюрина также сообщила, что в октябре зерновые и зернобобовые культуры отправлялись на экспорт через 37 портов (48 портов год назад). "Несколько сократилась - на 3% - отгрузка через рейдовую перевалку, но при этом она лидирует в объеме - 1 млн 274 тыс. тонн. Перевалка через порт Новороссийска выросла на 16%, до 1 млн 244 тыс. тонн. Отгрузки через порт Ростова-на-Дону снизились на 7%, 540 тыс. тонн. Очень активно идет экспорт через порты Туапсе и Ейска, - сказала она. - Но продолжается сокращение отгрузок через малые речные порты. Так, экспорт через Тольятти сократился на 75%, через Самару - на 70%".

Число компаний-экспортеров уменьшилось до 35 со 102 в октябре прошлого года.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что с начала месяца цены на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) снизились на 2%, до $235 за тонну. При этом стоимость французской пшеницы относительно стабильна - $250, в начале октября было $249 за тонну. "Таким образом, дисконт российской пшеницы по отношению к европейской составляет $15 за тонну", - отметила она. Американская пшеница подорожала на 4%, до $260 за тонну.