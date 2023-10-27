Путин заявил о незаконном поступлении оружия с территории Украины

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности проблемы оборота оружия на территории страны и отметил, что есть случаи его незаконного поступления с территории Украины.

"У нас сегодня вопрос, касающийся оборота оружия на территории Российской Федерации. Этот вопрос всегда важен - сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, - но сегодня особенно, имея в виду те условия, в которых мы живём, в которых страна живёт", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ.

"Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины - не в войска наши, но на территорию России всё-таки такое оружие с территории Украины попадает", - добавил он.

По мнению главы государства, необходимо посмотреть на эти каналы поступления оружия и на то, как организованы меры ведомственного контроля.

"(Необходимо) посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы", - заявил Путин.

"В общем, здесь большой комплекс вопросов. У нас сегодня два докладчика - Золотов Виктор Васильевич и Колокольцев Владимир Александрович. Я попрошу коллег доложить поподробнее, но и всех остальных прошу включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания", - сказал президент.