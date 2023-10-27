Минобороны РФ заявило о 19 групповых ударах по инфраструктуре ВСУ за неделю

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием, беспилотниками по военной инфраструктуре Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, удары наносились по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также по базам горюче-смазочных материалов.

"Кроме того, поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены", - заявил Конашенков.

"C 1 октября истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены: 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8",- сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Он отметил, что за неделю уничтожено 208 украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Перехвачено: 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и четыре "Ураган", две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты "Нептун", шесть противорадиолокационных ракет HARM, 8 управляемых авиационных бомб JDAM, а также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200",- сообщил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 515 самолетов, 253 вертолета, 8312 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12960 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14684 единицы специальной военной автомобильной техники",- заявил представитель ведомства.

По направлениям

Министерство обороны РФ заявило, что на купянском направлении российские войска отразили 47 атак ВСУ.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск за прошедшую неделю отразили 47 контратак противника и профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказал Конашенков.

По его словам, авиация и артиллерия нанесли удары по 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районе Ивановка и Синьковки в Харьковской области, Сергеевки и Новоегоровки в ЛНР.

"Уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами подразделений ВСУ. Общие потери противника за прошедшую неделю составили свыше 705 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии", - сказал Конашенков.

"На южнодонецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю", - заявил он.

По словам Конашенкова, в течение недели нанесены удары по ВСУ в районе Старомайорского, Угледара и Урожайного в ДНР.

"Потери противника за указанный период составили свыше 885 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - сообщил он.

Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила 45 атак украинских сил.

"Потери противника на данном направлении составили более 1020 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и три орудия", - сказал он.

По данным Конашенкова, на донецком направлении "Южная" группировка за неделю отразила девять атак ВСУ, нанесла удары по украинским подразделениям в районе Марьинки, Курдюмовки, Богдановки и Клещеевки в ДНР.

"Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 2055 военнослужащих, три танка, 17 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также 16 орудий полевой артиллерии", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 19 атак штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных, а также 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказал он.

"Общие потери противника составили более 435 военнослужащих, 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - сообщил Конашенков.

"На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии в течение недели потери ВСУ составили до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, а также 20 автомобилей", - сказал Конашенков.

"В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны", - сообщил он.