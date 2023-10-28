Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Наличие двух факторов подтверждения для входа в аккаунт на портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") стало обязательным с 28 октября для всех пользователей ресурса, сообщили в Минцифры России.

"Дополнительное подтверждение входа на Госуслуги станет обязательным для всех с 28 октября. Двухфакторная аутентификация на Госуслугах необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных", - говорится в сообщении министерства.

Как пояснили в министерстве, с 28 октября пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты в разделе "Безопасность", выбрав "Вход с подтверждением".

"У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться Госуслугами не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе "Безопасность", - говорится в сообщении.

В качестве второго фактора предлагается: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии.

Изменить телефон для СМС-подтверждения можно при выборе второго фактора защиты. "Обратите внимание, если в систему заведен неактуальный телефон, код придет на него. Если он уже недоступен, актуализировать номер можно в приложении банка-партнёра или ближайшем МФЦ", - отметили в Минцифры.