Минздрав заявил о росте заболеваемости гриппом и COVID-19 в нескольких регионах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом наблюдается в нескольких регионах России, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Есть в ряде субъектов РФ подъем заболеваемости - как респираторными заболеваниями, так и ковидом. Необходимо сейчас своевременно пройти вакцинацию против гриппа", - сказал Мурашко в рамках рабочей поездки в Адыгею.

По его словам, в настоящее время идут клинические исследования по новому антигенному составу вакцины "Спутник". В ближайшее время они будут завершены.

"Планируем, что новая вакцина будет доступна. Рост (заболеваемости) есть, он медленный", - отметил он.