Володин заявил о симметричном ответе РФ при использовании Европой замороженных активов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В случае использования странами Европы замороженных российских средств РФ конфискует гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа", - написал Володин в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, "в этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства".

Володин отметил, что "ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счёт них продолжить милитаризацию Киева".