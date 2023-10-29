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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Два человека погибли при обрушении балкона в Крыму

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Балкон многоквартирного дома обрушился при ремонте в крымском городе Щелкино, есть погибшие и пострадавший, сообщили в главном следственном управлении СКР по Крыму и Севастополю в воскресенье.

"Произошло обрушение общего балкона, расположенного на шестом этаже многоквартирного дома в городе Щелкино Ленинского района, в результате чего погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина, успевшая зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в настоящее время в больнице", - говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, жители дома решили застелить балкон новой плиткой, для чего мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы и являющуюся, в том числе, их опорой, после чего произошло обрушение.

ГСУ СК и прокуратура Крыма проводят проверки.

Крым СКР
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