Более 80 населенных пунктов в Курской области остаются без света из-за непогоды

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Энергетики устраняют последствия непогоды, которая привела к нарушению электроснабжения в десятках районов Курской области, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Ливень и сильный ветер, обрушившиеся на Курскую область в субботу 28 октября, стали причиной отключения электроснабжения в 24 районах области. От последствий неблагоприятных погодных условий пострадал 181 населенный пункт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, значительная часть повреждений была устранена ночью. К утру воскресенья без электроснабжения оставались 82 населенных пункта в 16 районах области.

Работа по восстановлению электроснабжения продолжается. Привлечено 46 аварийно-восстановительных бригад энергетиков: 94 человека, 46 единиц техники.