У Путина на неделе запланирована встреча с новым составом Общественной палаты

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с новым составом Общественной палаты, в День народного единства 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

О планах главы государства сообщается в телеграмм-канале "Вести" со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" (ВГТРК).

Также в планах главы государства совещание с постоянными членами Совбеза и ряд международных контактов.