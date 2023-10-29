Число пострадавших от кишечной инфекции в рязанской школе превысило 90 человек

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Количество заразившихся норовирусной инфекцией среди учащихся и сотрудников школы № 1 им. В.П. Екимецкой в Рязани составляет 91 человек, сообщает в воскресенье региональное Управление Роспотребнадзора.

Все заболевшие получают необходимое лечение, находятся под медицинским наблюдением.

Очный учебный процесс в школе приостановлен с 27 октября. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Рязанской области устанавливают причину распространения инфекции. В частности, отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. О результатах лабораторных исследований сообщат дополнительно. В школе проводится дезинфекция.

Совместно с сотрудниками прокуратуры проводится внеплановая проверка в отношении школы и организации, отвечающей за питание.

26 октября в соцсетях появились сообщения от учеников школы №1, жаловавшихся на плохое самочувствие. По данному факту в тот же день были организованы проверки сотрудниками Роспотребнадзора и прокуратуры, в ходе которых были выявлены три случая заражения детей кишечной инфекцией.

Кроме того, в пресс-службе администрации Рязани "Интерфаксу" сообщили, что в школе наблюдается также превышение порога заболеваемости среди учащихся по гриппу и ОРВИ, семь классов были закрыты на карантин.