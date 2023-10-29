Движение грузовиков ограничено из-за метели на участке трассы на Урале

Снегопад в Екатеринбурге Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта введены на участке федеральной трассы Пермь-Екатеринбург из-за непогоды, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

Так, частичные ограничения введены на участке со 160-го по 352-й км (от Красноуфимского района до Екатеринбурга). Здесь сильный снегопад, ветер и ограниченная видимость.

Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме.

В пресс-службе Уралуправтодора "Интерфаксу" уточнили, что для легкового транспорта ограничения не вводились, однако водителям рекомендуется воздержаться от поездок без крайней необходимости.