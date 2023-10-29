Деревня Городище в Курской области попала под обстрел со стороны Украины

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле украинскими военными приграничной территории Рыльского района.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Никто из жителей не пострадал, перебоев в работе электроснабжения и газоснабжения не зафиксировано", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в воскресенье.

По словам губернатора, проводится подомовой обход жителей, при необходимости им будет оказана помощь в ремонте.