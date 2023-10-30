Военные РФ сообщили о срыве ротации в рядах ВСУ на южнодонецком направлении

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В российской группировке "Восток" заявили, что нанесли серию ударов по позициям украинских сил на южнодонецком направлении.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и севернее Приютного, автомобильная техника и живая сила уничтожены", - сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийское орудие Д-20 и минометный расчет ВСУ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Угледар, Пречистовка, Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики", - сказал Чехов.