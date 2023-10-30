На развитие эндокринологических центров в РФ выделят свыше 2 млрд рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Более 2 млрд рублей будет выделено на создание новых эндокринологических центров в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Выделим свыше 2 млрд 300 млн рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров для пациентов с сахарным диабетом в регионах страны, а также на приобретение для них необходимых медицинских изделий", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он отметил, что еще почти 1 млрд 400 млн рублей будет направлено регионам на оснащение медицинских организаций в сельской местности и на отдаленных территориях лабораторным оборудованием и приборами для выявления диабета.

"Мы продолжим реализацию всех необходимых для этого мер. Надо обеспечить равную доступность и высокое качество медицинской помощи, в том числе тем, кто живет в труднодоступных местах и не имеет возможности регулярно посещать врача, вызывать врача на дом, имеет проблему с лекарствами", - сказал Мишустин.