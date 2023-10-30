Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

На развитие эндокринологических центров в РФ выделят свыше 2 млрд рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Более 2 млрд рублей будет выделено на создание новых эндокринологических центров в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Выделим свыше 2 млрд 300 млн рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров для пациентов с сахарным диабетом в регионах страны, а также на приобретение для них необходимых медицинских изделий", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он отметил, что еще почти 1 млрд 400 млн рублей будет направлено регионам на оснащение медицинских организаций в сельской местности и на отдаленных территориях лабораторным оборудованием и приборами для выявления диабета.

"Мы продолжим реализацию всех необходимых для этого мер. Надо обеспечить равную доступность и высокое качество медицинской помощи, в том числе тем, кто живет в труднодоступных местах и не имеет возможности регулярно посещать врача, вызывать врача на дом, имеет проблему с лекарствами", - сказал Мишустин.

Правительство РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аспирантам разрешат защищать диссертации в виде доклада на основе научных публикаций

Аспирантам разрешат защищать диссертации в виде доклада на основе научных публикаций

"Вымпелком", "Мегафон" и Tele2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика

ЦБ выступил против новых ограничений в раскрытии корпоративной информации

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по делу о госизмене

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по делу о госизмене

Рядом с "Шереметьево" загорелся газгольдер АЗС

Гендиректором "ИКС Холдинга" стал Алексей Белов

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемых

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемых

Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки БПЛА Черноморским флотом

Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы

Минздрав сообщил о раненых в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });