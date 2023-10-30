"РЖД" вскоре представят в правительстве инвестпрограмму на 2024 год

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в ближайшее время представит в правительстве инвестпрограмму на 2024 г., сообщил замглавы компании Алексей Шило.

"Прошлый год я считаю рекордным с точки зрения инвестиций в инфраструктуру - 883 млрд руб. вложили, в этом году более 1 трлн руб. Могу сказать, что буквально на днях будем защищать бюджет в правительстве на следующий год. Там тоже цифра на развитие инфраструктуры Восточного полигона, конечно, рекордная", - сказал он в ходе панельной сессии на Международном таможенном форуме в Москве.

В начале октября в интервью телеканалу "Россия 24" глава РЖД Олег Белозеров отмечал, что, по прогнозу, инвестпрограмма на 2024 г. может составить порядка 1,3 трлн руб., но, "по нашим оценкам, инвестпрограмма должна была бы быть где-то порядка 2 трлн руб.", говорил он.

Ранее совет директоров также утвердил увеличение инвестпрограммы на 2023 г. с 1,1 трлн до 1,19 трлн руб.