Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В программе Москвы на выставке-форуме на ВДНХ будет более 500 мероприятий

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Программа, которую представит Москва на международной выставке-форуме "Россия", будет включать в себя свыше 500 мероприятий по 10 тематическим направлениям, сообщил портал мэрии.

"Цифровое пространство, посвященное Москве, расположится под медиакуполом. Там посетители смогут погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с настоящим и будущим города - от транспорта до экологии, от образования до здравоохранения, от цифровой экосистемы до туризма. Для гостей выставки будет доступна специальная интерактивная зона и насыщенная событийная программа, включающая более 500 событий", - говорится в сообщении.

Мероприятия планируются по 10 тематическим направлениям. В их числе комфортная городская среда, инновационное развитие и предпринимательство, молодежная политика и образование, транспортный каркас и другие темы.

Центральным событием станет шоу, на котором посетители смогут увидеть, как город менялся от столетия к столетию.

ВДНХ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Патрушев сказал, что дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать

Патрушев сказал, что дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать

Ввод Смоленской АЭС-2 запланирован на 2033-2035 гг.

Еще одна комиссия Думы рекомендовала лишить мандатов Власова и Белоусова

В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ожидается в декабре

Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ожидается в декабре

В Кремле исключили свободный выход из РФ для иностранных компаний

В Кремле исключили свободный выход из РФ для иностранных компаний

РФ поможет задержанному во Франции бизнесмену Кузьмичеву в случае его желания

Роструд напомнил, что вторая ноябрьская рабочая неделя будет короткой

Роструд напомнил, что вторая ноябрьская рабочая неделя будет короткой

Комиссия Думы по этике нашла основания для лишения мандатов Власова и Белоусова

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });