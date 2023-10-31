В программе Москвы на выставке-форуме на ВДНХ будет более 500 мероприятий

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Программа, которую представит Москва на международной выставке-форуме "Россия", будет включать в себя свыше 500 мероприятий по 10 тематическим направлениям, сообщил портал мэрии.

"Цифровое пространство, посвященное Москве, расположится под медиакуполом. Там посетители смогут погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с настоящим и будущим города - от транспорта до экологии, от образования до здравоохранения, от цифровой экосистемы до туризма. Для гостей выставки будет доступна специальная интерактивная зона и насыщенная событийная программа, включающая более 500 событий", - говорится в сообщении.

Мероприятия планируются по 10 тематическим направлениям. В их числе комфортная городская среда, инновационное развитие и предпринимательство, молодежная политика и образование, транспортный каркас и другие темы.

Центральным событием станет шоу, на котором посетители смогут увидеть, как город менялся от столетия к столетию.