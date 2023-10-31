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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Минкультуры подготовило лекции и выставки для форума "Россия" на ВДНХ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры Ольга Любимова рассказала о предстоящих мероприятиях, которые ее ведомство подготовило для международной выставки-форума "Россия", которая откроется на ВДНХ 4 ноября.

По ее словам, Минкультуры расскажет "о важных достижениях культурной жизни страны за последние годы".

С 4 ноября по 12 апреля в павильонах "Наша культура", "Музей кино", "Музей Востока", "Книги", "Атом", "Россия - моя история" и "Дом культуры" будут проходить выставки, лекции, встречи с известными деятелями культуры, мастер-классы, публичные дискуссии и мероприятия всероссийского проекта "Культура для школьников".

Кроме того, как сообщила министр, в день открытия выставки-форума на главной уличной сцене пройдет театрализованный концерт "Книга народной мудрости".

Минкультуры ВДНХ Ольга Любимова
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