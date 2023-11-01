Путин в среду проведет совещание по экономике

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня он проведет совещание по экономическим вопросам", - сказал Песков журналистам.

По его словам, совещание пройдет в режиме видеоконференции, публичным на нем будет выступление главы государства.

Кроме него в мероприятии примут участие премьер Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов, а также глава ЦБ Эльвира Набиуллина.