Дума приняла в I чтении проект о гарантировании страхования жизни под эгидой АСВ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в РФ системы гарантирования прав лиц, заключивших договоры добровольного страхования жизни и комбинированного - с дополнительными объектами иного личного страхования. Документ (№372345-8) был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов в начале июня.

Функции оператора системы гарантирования предлагается возложить на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Гарантийная выплата будет осуществляться за счет фонда гарантирования прав по договорам страхования жизни, формируемого в том числе за счет гарантийных взносов российских и иностранных страховых организаций, имеющих соответствующую лицензию. Предельный размер выплаты – 2,8 млн рублей. Исключение составляют случаи выплат по риску смерти: тут применяется повышенный лимит в 10 млн рублей.

В законопроекте прописывается минимальная ставка гарантийных взносов в размере 0,003125% расчетной базы и предусмотрена возможность ее увеличения до 0,2%. Законопроект включает единственный способ гарантийной выплаты – перечисление денежных средств на банковский счет.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении двух лет со дня его официального опубликования.